Nouvelles sanctions américaines contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué avoir imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran.

Dans le communiqué publié par le département du Trésor américain à ce sujet, il est allégué que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné 5 individus, 4 entités et 9 navires liés à l'Iran.

Selon Al Jazeera, le département du Trésor américain a allégué : les sanctions ciblent des individus, une société de services juridiques au Panama et des compagnies maritimes liées à Singapour et aux Émirats arabes unis.