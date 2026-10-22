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Nouvelles sanctions américaines contre l'Iran

22 octobre 2026 - 09:10
Code d'info: 1881123
Source: ABNA
Nouvelles sanctions américaines contre l'Iran

Le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué avoir imposé des sanctions contre l'Iran.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le département du Trésor américain a annoncé dans un communiqué avoir imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran.

Dans le communiqué publié par le département du Trésor américain à ce sujet, il est allégué que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné 5 individus, 4 entités et 9 navires liés à l'Iran.

Selon Al Jazeera, le département du Trésor américain a allégué : les sanctions ciblent des individus, une société de services juridiques au Panama et des compagnies maritimes liées à Singapour et aux Émirats arabes unis.

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