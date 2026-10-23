Amir Akraminia : Il n'y a pas plus criminels que les dirigeants américains dans l'histoire

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le général de brigade Mohammad Akraminia, porte-parole de l'armée, a écrit dans son compte sur les réseaux sociaux : « Rubio à propos de l'Iran dit que nous avons affaire à un pays qui déclare clairement : "Nous ciblons les navires commerciaux..." Vous n'avez pas vu un tel comportement depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aussi affaire à un pays qui, pendant les négociations, avec une brutalité totale, en un instant a tué 168 enfants et plusieurs athlètes avec des bombes interdites, et 104 marins dans un pays étranger, et un mariage dans le même pays auquel ils avaient affaire. Avez-vous vu de tels criminels depuis l'Antiquité jusqu'à présent ? »