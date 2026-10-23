Ayatollah Araki : Les dirigeants de la République d'Azerbaïdjan doivent tirer des leçons du sort de Reza Chah en Iran et de Saddam

Selon le rapport de l'agence de presse Mehr, l'ayatollah Mohsen Araki, membre de l'Assemblée des experts pour la direction, lors d'une session de fiqh extérieur, en évoquant la situation récente en République d'Azerbaïdjan et la poursuite des politiques antireligieuses du gouvernement de ce pays, a déclaré : Malheureusement, le gouvernement actuel de la République d'Azerbaïdjan a franchi de nombreuses lignes rouges.

Il a déclaré que « la politique de pression sur les musulmans dans le gouvernement actuel de la République d'Azerbaïdjan se poursuit », et a ajouté : Le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan a créé des restrictions pour les érudits et la tenue de cérémonies religieuses, et a récemment également imposé des restrictions aux filles en matière de hijab.

L'ayatollah Araki, s'adressant aux hommes d'État de la République d'Azerbaïdjan, a déclaré : Il est préférable que vous ne vous opposiez pas à votre propre peuple. Tirez des leçons du sort des dirigeants de la région, comme Saddam et le chah et le père du chah en Iran, qui se sont opposés à leur propre peuple et ont été renversés.

Ce membre de la Société des enseignants du séminaire théologique de Qom, déclarant que le chef du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan est parti en guerre contre Dieu, mais prétend être musulman, a souligné : Ces comportements antireligieux ne sont pas compatibles avec le fait d'être musulman. L'opposition au hijab des filles musulmanes de la République d'Azerbaïdjan est l'un des exemples de guerre contre Dieu, et la conséquence d'une telle action est la destruction.

Il a poursuivi : Il est possible que le peuple de la République d'Azerbaïdjan endure ces conditions pendant un certain temps, mais si ces mesures se poursuivent, ils renverseront le gouvernement actuel.

L'ayatollah Araki a conclu : Les responsables du gouvernement de la République d'Azerbaïdjan ont laissé entrer les sionistes dans leur pays et suivent leur politique de gestion. Ils doivent savoir que le jour où le peuple de la République d'Azerbaïdjan se soulèvera contre eux, ils resteront seuls.