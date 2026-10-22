Russie et Chine : L'ingérence étrangère destructrice est le principal facteur d'instabilité en Eurasie

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Mayadeen, la Russie et la Chine, dans une déclaration commune, ont condamné l'ingérence étrangère destructrice en Eurasie.

Dans cette déclaration, il est souligné que l'ingérence étrangère destructrice, dans les circonstances actuelles, est le principal facteur d'affaiblissement de la stabilité dans toute la région de l'Eurasie.

Li Qiang, le Premier ministre chinois, a également déclaré hier mercredi lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine, président de la Russie : la Chine est prête à élargir la coopération mutuellement bénéfique avec la Russie dans l'intérêt des peuples des deux pays.

Le Premier ministre chinois a poursuivi à ce sujet : la partie chinoise est prête à coopérer au plus haut niveau avec la partie russe afin de renforcer continuellement la confiance mutuelle et d'élargir la coopération multilatérale et bilatérale mutuellement bénéfique au profit de nos peuples.