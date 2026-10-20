Université internationale AhlulBayt : l’année universitaire 2026 s’ouvre sous le signe de la science, de l’éthique et de l’héritage de deux personnali

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La cérémonie d’ouverture de l’année universitaire 2026 de l’Université internationale AhlulBayt, organisée en hommage au grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei et au Dr Ali Larijani, s’est tenue en présence de l’ayatollah Reza Ramazani, membre de l’Assemblée des experts, et du cheikh Javad Jazarî, président de l’université. Les deux responsables ont pris la parole à cette occasion.

L’ayatollah Ramazani a rendu hommage au guide martyr de la Révolution islamique, qu’il a présenté comme une personnalité ayant contribué au renforcement de l’école des AhlulBayt, à la consolidation de l’unité de la communauté musulmane et à la restauration de l’identité et de la dignité des peuples.

Évoquant les années de son leadership, il a souligné son rôle dans la diffusion des enseignements des AhlulBayt et dans la promotion d’un modèle de direction fondé sur le sens des responsabilités, la recherche de la justice et l’attention portée au destin de la communauté musulmane.

La science, la justice et la dignité humaine au cœur du progrès

Abordant les défis auxquels la société mondiale est confrontée, notamment la pauvreté, la discrimination, l’injustice, le colonialisme et l’exploitation des peuples, le membre de l’Assemblée des experts a estimé que la construction d’une société humaine et avancée ne pouvait reposer uniquement sur la puissance matérielle et le développement extérieur.

Selon lui, la science, la justice, la dignité humaine, la spiritualité et la prise en compte de la nature profonde de l’être humain constituent des piliers fondamentaux d’une véritable civilisation.

Il a souligné que le progrès durable des peuples dépendait du développement scientifique et du renforcement des capacités des jeunes générations. La science, a-t-il précisé, doit aller de pair avec la foi, l’éthique et le respect des droits et de la dignité de chaque personne.

L’ayatollah Ramazani a également appelé à réexaminer les idées du guide martyr afin de les faire connaître aux jeunes générations. Il a décrit les universités comme des espaces essentiels pour former des personnes instruites, spécialisées et conscientes de leurs responsabilités envers la société.

Il a par ailleurs insisté sur l’importance de l’indépendance scientifique des pays et sur le rôle des universités dans le renforcement des capacités des peuples. À ses yeux, le développement des connaissances chez les jeunes contribue au progrès des sociétés et à l’amélioration de leur position sur la scène internationale.

Ali Larijani : transmettre un héritage scientifique, intellectuel et moral

Dans une autre partie de son intervention, l’ayatollah Ramazani a rendu hommage au Dr Ali Larijani, qu’il a décrit comme un savant, un homme de réflexion, un responsable politique et une personnalité dotée de qualités morales.

En sa qualité de président du conseil d’administration de l’université, il a rappelé l’importance du parcours scientifique et intellectuel du défunt ainsi que sa contribution au sein de cette instance. Il a insisté sur la nécessité de faire connaître aux étudiants et aux jeunes générations les différentes dimensions de sa pensée scientifique, éthique et politique.

Il a notamment proposé l’organisation d’une séance spéciale consacrée à l’étude et à la présentation de son héritage intellectuel et scientifique.

Évoquant les qualités morales et spirituelles du Dr Larijani, l’ayatollah Ramazani a souligné le lien entre le savoir, la réflexion, l’éthique et la responsabilité sociale. Il a estimé que l’étude de tels parcours pouvait offrir aux étudiants des exemples de référence sur les plans scientifique et moral.

Développement de l’université et nécessité d’un plan de transformation

L’ayatollah Ramazani a salué les initiatives engagées pour développer l’Université internationale AhlulBayt. Il a notamment cité l’élargissement de l’offre de formation, la diversification des nationalités représentées parmi les étudiants et le développement des infrastructures, qu’il a présentés comme des réalisations dignes d’être reconnues au travail de la présidence et des membres de la direction de l’établissement.

Il a toutefois souligné que l’université devait encore se doter d’un « document de transformation de l’Université AhlulBayt ». Selon lui, l’élaboration de ce plan et la participation coordonnée de toutes les composantes de l’établissement sont nécessaires pour atteindre les objectifs scientifiques, culturels et internationaux fixés.

S’adressant aux étudiants, il les a exhortés à approfondir leurs études, à acquérir une expertise solide et à devenir des personnes capables de réflexion et d’influence dans la société. Il a rappelé que le développement scientifique devait s’accompagner du renforcement de la foi, de l’éthique et du travail sur soi.

Il a également appelé les enseignants à privilégier une pédagogie centrée sur la réflexion, à actualiser leurs connaissances spécialisées et à développer les activités de recherche. Ces efforts doivent, selon lui, favoriser l’épanouissement intellectuel des étudiants et former des personnes qualifiées capables de servir la société.

Favoriser la coexistence entre les étudiants de différentes nationalités

Compte tenu de la présence, au sein de l’Université internationale AhlulBayt, d’étudiants issus de nationalités et de cultures diverses, l’ayatollah Ramazani a insisté sur la nécessité de promouvoir une coexistence constructive, les échanges culturels et la compréhension mutuelle.

Il a jugé nécessaire d’élaborer un « document sur la vie collective des étudiants de différentes nationalités » afin de mieux organiser les relations sociales et culturelles entre les étudiants internationaux. Il a appelé l’université à accorder une attention particulière aux besoins et aux conditions de vie des étudiants issus de milieux culturels différents.

Enfin, il a souligné l’importance de rencontres régulières entre les responsables de l’université, les membres du corps enseignant et les représentants des étudiants. Ces échanges doivent permettre d’examiner directement les problèmes et les besoins de l’établissement et de favoriser des décisions prises dans un esprit de participation et de coopération renforcée.

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