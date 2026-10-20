Révélation de l'aide israélienne à l'Arabie saoudite dans la guerre contre le Yémen

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Israel Hayom a rapporté que huit jours avant les élections dans le régime sioniste, le ministre de la Guerre américain rencontrera secrètement Benjamin Netanyahu, Premier ministre de ce régime, dans les territoires occupés.

Dans ce rapport, il est dit : en coulisses, les relations de sécurité entre Tel-Aviv, l'Arabie saoudite et les pays arabes de la région du Golfe se renforcent. Israël fournit un soutien informationnel à l'Arabie saoudite dans la guerre avec les Yéménites.

Israel Hayom a ajouté : l'aide de Tel-Aviv à l'Arabie saoudite est bien plus importante que l'aide fournie par toute partie étrangère, à l'exception des États-Unis.

Auparavant, le journal hébréophone Haaretz avait rapporté que le régime sioniste cherchait, via les États-Unis, à convaincre l'Arabie saoudite de participer à la guerre contre le Yémen.

Dans ce rapport, il était affirmé que Mohammed ben Salmane, prince héritier d'Arabie saoudite, ne prête pas attention à l'aide du régime sioniste contre le Yémen, car cela pourrait lui nuire dans l'opinion publique saoudienne.