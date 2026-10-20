Allemagne : des manifestations prévues dans sept aéroports contre les expulsions de demandeurs d’asile afghans

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :

Selon l’agence de presse allemande DPA, ces rassemblements se dérouleront sous le slogan « Mobilisation nationale contre la folie des expulsions ». L’aéroport de Leipzig/Halle, d’où plusieurs vols transportant des ressortissants afghans expulsés ont décollé ces derniers mois, constituera l’un des principaux lieux de mobilisation.

Luca Müller, porte-parole de la coalition organisatrice, a vivement critiqué la coopération du gouvernement allemand avec les talibans pour renvoyer des demandeurs d’asile afghans. « Que les expulsions soient menées en coopération avec les talibans et qu’une compagnie aérienne tire profit de cette action terrible est un scandale. Ils gagnent de l’argent sur des vies humaines brisées », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a également dénoncé le rôle des compagnies aériennes dans l’organisation des vols d’expulsion. Selon les militants des droits des migrants, ces entreprises tirent profit de politiques qui bouleversent la vie et compromettent l’avenir de nombreux demandeurs d’asile.

Les manifestations sont prévues non seulement à Leipzig/Halle, mais aussi dans les aéroports de Francfort, Cologne, Munich, Düsseldorf, Hanovre et Berlin.

Les organisateurs précisent que leur mobilisation ne vise pas uniquement les expulsions de ressortissants afghans. Elle porte également sur l’ensemble de la politique migratoire du gouvernement allemand, notamment la détention des migrants avant leur renvoi, l’extension des centres de rétention et le développement des infrastructures destinées aux expulsions forcées.

La coopération avec les talibans au cœur des critiques

L’un des principaux motifs de contestation concerne les contacts entre les autorités allemandes et le gouvernement taliban pour organiser les vols de retour vers l’Afghanistan.

Le gouvernement allemand a précédemment confirmé avoir établi des contacts techniques et opérationnels avec des responsables talibans afin de coordonner les vols de retour des ressortissants afghans. Berlin souligne toutefois que ces échanges ne constituent pas une reconnaissance officielle du gouvernement taliban.

D’après une réponse officielle du gouvernement allemand au Parlement, 87 ressortissants afghans ont été expulsés vers leur pays entre le 1er janvier et le 19 juin 2026.

Les autorités allemandes ont indiqué que la politique de retour ciblait initialement les personnes condamnées pour des infractions pénales ainsi que celles considérées comme présentant une menace pour la sécurité. Toutefois, en juillet, des responsables allemands ont confirmé qu’au moins une personne sans condamnation pénale avait également été expulsée lors de l’un des vols.

Cette politique se poursuit alors que les Nations unies ont à plusieurs reprises alerté sur les risques en matière de droits humains liés au renvoi forcé de certains groupes vulnérables vers l’Afghanistan.

Dans ses rapports sur la situation des personnes retournées dans le pays, la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA, UNAMA en anglais) a notamment évoqué les risques auxquels peuvent être exposés les femmes, les militaires et les responsables de l’ancien gouvernement, les militants de la société civile, les défenseurs des droits humains et les journalistes. Elle a appelé à examiner attentivement la situation individuelle des demandeurs d’asile avant toute décision de retour.

Les priorités budgétaires du gouvernement également contestées

Les organisateurs des manifestations critiquent par ailleurs les choix financiers et les priorités budgétaires du gouvernement allemand.

Selon les militants des droits des migrants, alors que le gouvernement fédéral envisage de réduire les dépenses dans les secteurs sociaux et de la santé, des moyens financiers considérables continuent d’être consacrés aux expulsions et à l’extension des capacités nécessaires à leur mise en œuvre.

Les militants estiment que cette orientation traduit une priorité accordée aux politiques migratoires restrictives au détriment des dispositifs de soutien social et humanitaire.

Ils demandent l’arrêt des expulsions forcées, la fin de la détention des migrants en vue de leur renvoi et une révision de la politique allemande à l’égard des demandeurs d’asile.

Les rassemblements prévus le samedi 24 octobre se dérouleront alors que le renvoi de demandeurs d’asile afghans demeure un sujet de désaccord entre le gouvernement allemand et les organisations de défense des migrants, notamment en raison des restrictions persistantes des droits humains sous le pouvoir taliban.

En mettant l’accent sur la coopération de Berlin avec les talibans, les manifestants soulèvent une question centrale : comment le gouvernement allemand peut-il exprimer ses préoccupations concernant la situation des droits humains en Afghanistan tout en développant, en coordination avec les autorités talibanes, les procédures de retour forcé des ressortissants afghans ?

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