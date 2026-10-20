Lettre de l'Iran au Conseil de sécurité suite aux menaces effrontées de Trump et du régime israélien

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, « Gholamhossein Darzi », ambassadeur et chargé d'affaires de la République islamique d'Iran, dans une lettre à António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, et au Président du Conseil de sécurité, a écrit : ces menaces incessantes, dans le cadre des guerres d'agression des États-Unis et du régime israélien contre l'Iran qui ont commencé le 13 juin 2025 et le 28 février 2026, ainsi que les attaques délibérées contre les civils et les infrastructures vitales de l'Iran, comportent un danger sérieux de nouvelles violations du droit international avec des conséquences humanitaires désastreuses et pour la paix internationale, pour la région et la sécurité.

Le plus haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a averti que la responsabilité de ces attaques incombe aux États-Unis et au régime israélien ainsi qu'à quiconque soutient directement ou indirectement leur action d'agression et leur terrorisme d'État.