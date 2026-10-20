Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, la chaîne « NBC 6 » a rapporté qu'un juge dans le sud de la Floride aux États-Unis a émis un mandat d'arrêt contre « Raúl Castro », l'ancien président de Cuba, sous le prétexte fallacieux d'implication dans la destruction de 2 avions en 1996.

Ce mandat a été signé par « Ariana Fajardo Orshan », juge principale du tribunal du onzième district judiciaire de Floride.

« James Uthmeier », procureur général de Floride, a affirmé ce matin lundi lors d'une conférence de presse à l'Université internationale de Floride que Castro est accusé de « complot en vue de commettre un meurtre au premier degré ».

Dans cet acte d'accusation, Castro et 5 autres personnes, dont Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Cimanca Cárdenas et Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, ont été confrontés à de nombreuses accusations fallacieuses : 4 chefs d'accusation de meurtre, 2 chefs d'accusation de destruction d'avion, et complot pour tuer des citoyens américains !

Il convient de noter que les États-Unis, depuis des années, en s'immisçant dans les affaires intérieures de Cuba et en imposant des sanctions contre La Havane, cherchent à contraindre le peuple de ce pays à suivre ses politiques colonialistes.