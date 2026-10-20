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Critique de l'ONU envers les agressions du régime sioniste dans le sud du Liban

20 octobre 2026 - 10:40
Code d'info: 1880429
Source: ABNA
Critique de l'ONU envers les agressions du régime sioniste dans le sud du Liban

Le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies a critiqué les obstacles dressés par le régime sioniste sur la voie des forces de cette organisation stationnées dans le sud du Liban.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, a reconnu que l'armée du régime sioniste a entravé les activités des forces de maintien de la paix de cette organisation dans le sud du Liban et poursuit ses agressions dans divers domaines.

Il a ajouté : les forces de la FINUL ont observé de vendredi à dimanche des frappes aériennes israéliennes contre les zones orientales et occidentales du sud du Liban. Des tirs d'artillerie et de mortier intensifs ont également été signalés.

Dujarric a déclaré : les militaires israéliens ont fermé la route du convoi de soutien des forces de l'ONU près de la zone d'Al-Bayyada et ont empêché l'envoi de l'aide nécessaire aux autres forces.

Il a déclaré : l'établissement d'obstacles sur diverses routes a entraîné l'annulation des patrouilles des forces de la FINUL. Ces forces doivent pouvoir accomplir leur mission dans le sud du Liban en toute sécurité.

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