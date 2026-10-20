Critique de l'ONU envers les agressions du régime sioniste dans le sud du Liban

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, a reconnu que l'armée du régime sioniste a entravé les activités des forces de maintien de la paix de cette organisation dans le sud du Liban et poursuit ses agressions dans divers domaines.

Il a ajouté : les forces de la FINUL ont observé de vendredi à dimanche des frappes aériennes israéliennes contre les zones orientales et occidentales du sud du Liban. Des tirs d'artillerie et de mortier intensifs ont également été signalés.

Dujarric a déclaré : les militaires israéliens ont fermé la route du convoi de soutien des forces de l'ONU près de la zone d'Al-Bayyada et ont empêché l'envoi de l'aide nécessaire aux autres forces.

Il a déclaré : l'établissement d'obstacles sur diverses routes a entraîné l'annulation des patrouilles des forces de la FINUL. Ces forces doivent pouvoir accomplir leur mission dans le sud du Liban en toute sécurité.