Macron : Nous avons dit dès le début que la guerre avec l'Iran n'est pas notre guerre ; nous sommes partisans de la paix

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant le site de l'Élysée, Emmanuel Macron, président de la France, a annoncé aujourd'hui mercredi dans son discours : je veux parler du déplacement professionnel que j'ai récemment effectué dans cette région (Asie de l'Ouest) et que nous sommes en train d'achever. Il est clair que la région du Golfe persique a été gravement déstabilisée ces derniers mois par la guerre qui a commencé le 28 février (avec l'agression illégale des États-Unis contre Téhéran).

Le président de la France a poursuivi : ce conflit a provoqué des mesures de représailles de la part de l'Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz et la déstabilisation de toute la région ; une situation qui a affecté la sécurité de chaque pays et même notre économie. Les conséquences de cet état de fait, que nous connaissons bien, ont directement affecté nos concitoyens pendant des mois ; de plus, à l'approche de la fin de l'été, la situation s'est aggravée et les conditions de sécurité sont devenues encore plus critiques.

Emmanuel Macron a ensuite ajouté : la France, depuis le premier jour, a toujours agi comme un facteur de paix et de stabilité. Nous avons annoncé dès le début que ce n'est pas notre guerre, nous n'avons pas pris une telle décision, et la paix et la stabilité dans la région sont pour nous une priorité. Il existe divers canaux de négociation entre l'Iran et les États-Unis ainsi qu'avec d'autres pays, dont l'objectif est d'améliorer et d'apaiser la situation. C'est là l'objectif principal de la diplomatie.