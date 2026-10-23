Araghchi s'adressant à Macron : Restez fidèle à votre récit, Monsieur le Président !

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction aux contradictions dans les propos d'Emmanuel Macron, président de la France, concernant les activités nucléaires de l'Iran dans son compte sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : Juste avant que le président des États-Unis ne se retire de l'accord nucléaire iranien en 2018, M. Macron avait souligné devant le Congrès américain que « la France ne se retirera pas du JCPOA, parce que nous l'avons signé ».

Il a ajouté : Aujourd'hui, il prétend avoir toujours été opposé à « toute activité nucléaire » en Iran.

Araghchi a précisé : Restez fidèle à votre récit, Monsieur le Président !