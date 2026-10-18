  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Kousari : Il ne faut pas accorder une attention excessive aux propos de Trump

18 octobre 2026 - 11:04
Code d'info: 1879550
Source: ABNA
Kousari : Il ne faut pas accorder une attention excessive aux propos de Trump

Un membre de la commission de la sécurité nationale du parlement a déclaré : « Trump est un joueur qui fait une déclaration à chaque instant et ses propos n'ont aucun fondement ; il ne faut donc pas accorder une attention excessive à ces paroles. »

Selon le correspondant de l'ABNA, Esmaïl Kousari, membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique, samedi soir, en marge de la cérémonie du premier anniversaire du décès du Sardar Alireza Afchar intitulée « En deuil du vieil ami », qui s'est tenue à la mosquée Nour de Téhéran, en réaction aux récents propos de Donald Trump, a déclaré : « Trump est un joueur qui fait une déclaration à chaque instant et ses propos n'ont aucun fondement ; il ne faut donc pas accorder une attention excessive à ces paroles. »

Évoquant ce qu'il a qualifié d'échecs de l'Amérique face à notre pays, il a ajouté : « Trump a reçu tant de gifles qu'il ne sait plus maintenant quelle mesure prendre et qu'il est plongé dans la confusion. »

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha