Naïm Qassem : le Hezbollah exclut toute négociation sur ses armes tant que l’occupation et les attaques se poursuivent

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une déclaration consacrée aux évolutions politiques au Liban et dans la région, Cheikh Naïm Qassem a souligné que la résistance s’appuyait sur son droit légitime à résister ainsi que sur les garanties prévues par l’accord de Taëf et inscrites dans la Constitution libanaise. Il a affirmé qu’elle continuerait à faire face aux agressions visant ses membres et le Liban.

Le secrétaire général du Hezbollah a demandé au régime sioniste de retirer ses forces du territoire libanais, conformément à l’accord du 27 novembre et à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Il a également appelé au déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani.

Un accord-cadre jugé dépourvu de légitimité

Cheikh Naïm Qassem a qualifié l’accord dit « accord-cadre » d’illégitime, estimant qu’il était contraire à la Constitution libanaise, à l’accord de Taëf, aux lois du pays, au discours d’investiture du président de la République et à la déclaration ministérielle du gouvernement libanais.

Il a considéré cet accord comme nul et dépourvu d’existence juridique. Selon lui, ce texte accorde à l’ennemi des prérogatives auxquelles il n’a pas droit, renonce à des éléments de la puissance du Liban et repose sur des pratiques susceptibles d’alimenter les divisions et de déstabiliser le pays.

L’accord entre l’Iran et les États-Unis au centre des préoccupations du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que son mouvement suivait de près l’accord entre l’Iran et les États-Unis, qu’il a présenté comme le seul levier de puissance disponible, aux côtés de la résistance, de la résilience de la population et du soutien dont celle-ci bénéficie.

Il a affirmé que cet accord avait déjà démontré son efficacité en contribuant à réduire l’intensité des attaques contre le Liban, dès la publication du mémorandum d’entente.

Cheikh Naïm Qassem a également demandé la fin de la tutelle américaine et de l’ingérence des États-Unis dans certains secteurs de l’appareil d’État libanais. « La tutelle est comparable à l’occupation : toutes deux constituent une violation de la souveraineté nationale », a-t-il déclaré.

Il a réaffirmé l’attachement du Hezbollah à l’unité nationale et assuré que le mouvement était prêt à entreprendre toute démarche permettant de réduire les divisions et de rapprocher les positions. Il a appelé les autres parties à traduire concrètement leur engagement en faveur de cette approche.

Élections du régime sioniste : le retrait reste la priorité

Évoquant les résultats des élections au sein du régime sioniste, Cheikh Naïm Qassem a déclaré que le Hezbollah ne faisait aucune différence entre les personnes appelées à diriger cette entité qu’il considère comme usurpatrice.

Il a affirmé qu’aucun gouvernement ne pourrait poursuivre indéfiniment l’occupation et a insisté sur la nécessité pour le régime sioniste de quitter le territoire libanais.

Reconstruction et renforcement de l’alliance avec le mouvement Amal

Le secrétaire général du Hezbollah a renouvelé l’engagement de son mouvement en faveur de la reconstruction des régions endommagées. Il a déclaré que le Hezbollah poursuivrait ses efforts pour reloger les habitants et reconstruire les zones touchées, en mobilisant ses propres moyens, en demandant au gouvernement libanais d’assumer ses responsabilités et en sollicitant l’aide des pays frères et amis.

Cheikh Naïm Qassem a par ailleurs assuré que les relations entre le Hezbollah, le mouvement Amal et les forces alliées ou soutenant la résistance demeuraient solides.

Il a précisé que cette coopération reposait notamment sur la souveraineté du Liban, l’importance du rôle de l’armée nationale et le soutien à lui apporter, le rejet de toutes les formes de division ainsi que le dialogue et l’entente entre les différentes composantes de la société libanaise et les institutions de l’État. Il a souligné que ces démarches devaient s’inscrire dans le respect des principes fondamentaux de souveraineté nationale et de la Constitution.

Le coût de la résistance est élevé, mais la capitulation ne laisse rien

Cheikh Naïm Qassem a reconnu que la résistance avait un coût élevé, tout en affirmant que la capitulation et les concessions ne laisseraient rien au Liban.

Il a soutenu que, sans la résistance, les sacrifices consentis par les Libanais et leur endurance — notamment ceux des martyrs, des blessés et des prisonniers, ainsi que les épreuves de l’exil forcé et des destructions —, le régime sioniste aurait commencé à établir des colonies de peuplement au Liban et aurait pris le contrôle politique, administratif et territorial de l’ensemble du pays.

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