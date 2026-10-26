L’Iran accueille une délégation saoudienne, pakistanaise et turque pour réduire les tensions régionales

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Raed Qarmali a déclaré lundi que la réunion entre les pays membres de l’accord de défense commune de La Mecque et des responsables iraniens, organisée à Téhéran, avait pour objectif de contribuer à l’apaisement des tensions régionales.

Cette visite, à laquelle participent l’Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, s’inscrit dans les efforts visant à réduire les tensions entre les parties impliquées dans les crises régionales. Selon le responsable saoudien, elle doit également mettre en évidence le rôle central de ces pays dans l’établissement et le renforcement de la sécurité régionale.

Raed Qarmali a par ailleurs annoncé que la délégation devait rencontrer le président iranien Massoud Pezeshkian ainsi que Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

Auparavant, Ali Bagheri, adjoint au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, avait annoncé la participation à cette réunion de Khaled ben Salmane, ministre saoudien de la Défense, du général Asim Munir, chef de l’armée pakistanaise, et d’Ibrahim Kalin, directeur des services de renseignement turcs.

Ali Bagheri a souligné que ces trois pays pourraient, avec l’Iran, s’appuyer sur l’expérience de la République islamique en matière de sécurité nationale, notamment durant la troisième guerre imposée, pour contribuer à la mise en place d’un dispositif de sécurité régionale autonome, reposant sur les capacités des pays de la région.

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