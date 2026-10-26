L'Allemagne s'est contentée d'exprimer son inquiétude face aux crimes du régime sioniste

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères allemand aujourd'hui lundi, en publiant une déclaration sans condamner la poursuite des crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien opprimé, s'est contenté d'exprimer son inquiétude face aux ambitions expansionnistes de ce régime.

Dans la déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères allemand à ce sujet, il est dit : Berlin est profondément inquiet de l'escalade des tensions et des actions violentes en Cisjordanie. Nous déclarons également que les déclarations de Netanyahou concernant la possibilité d'exercer un contrôle total sur la Cisjordanie sont inquiétantes.

Cela alors que le régime sioniste a annoncé dimanche la fermeture de tous les passages terrestres de Cisjordanie le jour des élections à la Knesset. Cette décision a été prise alors que l'armée de ce régime a lancé une vaste opération dans cette zone occupée et qu'environ 2 000 Palestiniens à Hébron ont été déplacés de leurs maisons.

L'armée israélienne a également annoncé qu'à partir de dimanche, l'entrée des travailleurs palestiniens dans les colonies israéliennes en Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain sera interdite et leur entrée et sortie dans ces zones, y compris les zones industrielles, sera suspendue.