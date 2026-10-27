Félicitations de Pezeshkian suite à la victoire de Lula da Silva à l'élection présidentielle brésilienne

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, Masoud Pezeshkian, dans un message, tout en félicitant M. Luiz Inácio Lula da Silva pour sa victoire à l'élection présidentielle brésilienne, a souligné : J'espère que dans la nouvelle période de la présidence, les relations amicales entre la République islamique d'Iran et la République fédérative du Brésil s'étendront davantage et que la coopération des deux pays dans les domaines d'intérêt commun sera promue dans le sens des intérêts mutuels des deux peuples et du renforcement du multilatéralisme, du développement et de la paix internationale.

Le président, dans ce message, a également souhaité à M. da Silva du succès dans cette responsabilité lourde et au grand peuple brésilien fierté et prospérité.