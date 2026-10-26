Un haut responsable iranien : Nous ne négocions pas sur le programme nucléaire

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Arabi Al-Jadid, un haut responsable iranien a souligné dans une interview à l'agence de presse Reuters que l'Iran ne négociera pas sur son programme nucléaire avant que l'Amérique ne réponde à ses exigences.

Ce haut responsable iranien a également précisé que la réunion de Téhéran avec la présence des pays membres du pacte de La Mecque ne discutera pas du programme nucléaire iranien.

La réunion quadrilatérale de Téhéran a commencé ce soir lundi sur proposition du Pakistan et avec l'aide et l'accompagnement de la République islamique d'Iran.

Le major-général Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de notre pays, préside cette réunion, et Asim Munir, commandant de l'armée pakistanaise, Khalid ben Salman, ministre de la Défense de l'Arabie saoudite, et Ibrahim Kalin, chef du service de renseignement turc, sont les représentants de ces trois pays.

La sécurité régionale, les conséquences de l'agression militaire, la poursuite des agressions et l'aide au peuple opprimé de Palestine et du Liban figurent parmi les axes de discussion de cette réunion.