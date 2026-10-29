Bernie Sanders qualifie Donald Trump de président le plus dangereux de l’histoire des États-Unis

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans des déclarations publiées jeudi, Bernie Sanders a présenté les élections de mi-mandat comme un choix entre deux orientations : maintenir un Congrès dominé par les républicains qui, selon lui, approuvent sans réserve l’ensemble du programme de Donald Trump, ou chercher à contraindre le président à rendre des comptes.

Le sénateur a également souligné que les résultats du scrutin détermineraient la nature des relations entre le Congrès et le pouvoir exécutif américain, dans un contexte de désaccords concernant la conduite du président et ses orientations politiques.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis se préparent à organiser leurs élections législatives de mi-mandat le 3 novembre. Ce scrutin doit notamment permettre de mesurer les rapports de force politiques et de déterminer les relations futures entre le Congrès et l’administration Trump.

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