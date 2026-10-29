Koweït : l’ayatollah Ramadani appelle à une mobilisation internationale après la condamnation à mort du cheikh Hussein al-Matouq

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une rencontre avec l’ayatollah cheikh Hussein al-Matouq, l’ayatollah Reza Ramadani lui a souhaité la bienvenue et exprimé sa satisfaction de le recevoir. Les échanges ont notamment porté sur les conséquences des décisions prises par les autorités koweïtiennes à l’encontre de personnalités chiites et d’acteurs religieux, ainsi que sur la nécessité d’engager des démarches juridiques et internationales.

Hommage au parcours scientifique et au dialogue interreligieux du cheikh al-Matouq

L’ayatollah Ramadani a rendu hommage au parcours scientifique et spirituel de l’ayatollah cheikh Hussein al-Matouq, qu’il a présenté comme l’une des grandes figures chiites du monde musulman et un défenseur de l’unité de la communauté islamique.

Il a rappelé que le cheikh al-Matouq enseignait les sciences religieuses, notamment le droit musulman, ses fondements et l’exégèse coranique. Selon lui, celui-ci a toujours défendu une approche fondée sur le rapprochement entre les différentes composantes de l’islam, l’humanisme et la coexistence pacifique, dans la perspective d’une communauté musulmane unie.

Le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt a ensuite critiqué les décisions judiciaires visant le cheikh al-Matouq au Koweït. Il a estimé que certaines décisions prises sous l’influence de conceptions qu’il a qualifiées de coloniales étaient incompatibles avec les principes juridiques et religieux ainsi qu’avec le droit international.

Exprimant sa profonde préoccupation face au traitement réservé aux personnalités et aux acteurs chiites au Koweït, il a souligné que ces derniers avaient constamment œuvré à la résolution des problèmes de la société musulmane et à la promotion de relations pacifiques entre ses différentes composantes.

Appel aux Nations unies et aux instances internationales des droits humains

L’ayatollah Ramadani a qualifié d’intolérables les pressions et les humiliations infligées aux chiites au Koweït, à Bahreïn, en Arabie saoudite et dans d’autres régions. Il a appelé la communauté internationale, les oulémas et les prédicateurs musulmans à prendre des mesures concrètes, affirmant que les personnes éprises de liberté dans le monde adopteraient une position appropriée face à ces décisions.

Il a également demandé aux Nations unies et aux acteurs qui se réclament de la défense des droits humains de réagir à ces mesures. Il a insisté sur la nécessité de saisir les instances juridiques et les organisations internationales afin de contester et de faire annuler les décisions qu’il juge injustes.

Évoquant le retrait de nationalité et la condamnation à mort prononcée contre l’ayatollah al-Matouq ainsi que contre plusieurs citoyens, il a estimé que ces mesures étaient sans précédent et contraires aux premières dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme relatives à la protection des droits des citoyens et à l’exercice des activités scientifiques et religieuses.

L’ayatollah Ramadani a également rappelé le cas de personnalités ayant subi un retrait de nationalité, notamment celui du cheikh Issa Qassim à Bahreïn. Il a demandé que les autorités précisent les infractions reprochées à des personnes qui, selon lui, n’ont entrepris que des activités humanitaires et spirituelles, et expliquent les motifs des décisions prononcées à leur encontre.

Des décisions dénoncées comme contraires aux principes islamiques

Pour étayer sa position, l’ayatollah Ramadani a cité un verset du Coran : « Quiconque tue une personne […] c’est comme s’il avait tué l’humanité entière. » Il a affirmé que de telles décisions étaient contraires au droit international ainsi qu’aux principes fondamentaux de l’islam, aux enseignements coraniques, aux traditions prophétiques et à la conduite des membres de la famille du Prophète Muhammad.

Il a appelé les oulémas, les personnalités religieuses et les prédicateurs musulmans à ne pas rester indifférents à cette situation et à prendre les positions et les mesures nécessaires.

En conclusion, le secrétaire général de l’Assemblée mondiale d’AhlulBayt a exprimé l’espoir que l’unité de la communauté islamique, avec l’aide divine, contribue à renforcer sa position dans le monde. Il a également souhaité que les institutions d’enseignement religieux, notamment celles de Qom et de Nadjaf, ainsi que la communauté chiite du Koweït, puissent tirer pleinement parti des compétences scientifiques et de l’expérience de l’ayatollah al-Matouq.

Selon les informations rapportées dans le texte d’origine, le tribunal pénal du Koweït a condamné cette semaine l’ayatollah cheikh Hussein al-Matouq et deux autres personnes à la peine de mort. Le tribunal avait auparavant prononcé le retrait de la nationalité de cet érudit religieux koweïtien.

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