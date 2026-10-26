L'Organisation de la coopération islamique appelle à des actions concrètes de la communauté internationale concernant Gaza

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Ould Cheikh Ahmed, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, dans un entretien avec l'agence de presse Anadolu en marge de la neuvième conférence de médiation d'Istanbul, évoquant la détérioration de la situation humanitaire à Gaza, a déclaré : Il est temps que la communauté internationale aille au-delà des simples déclarations et mette des actions concrètes à l'ordre du jour. Je pense que le bon point est qu'il y a un consensus mondial sur cette question.

Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a ensuite souligné : Les responsables palestiniens et les personnes ayant une expérience de médiation sur le terrain ont partagé leurs opinions lors de cette conférence. Le monde, en particulier le Moyen-Orient (Asie de l'Ouest), est actuellement confronté à de multiples crises.

Il a ensuite souligné : Les conflits ne peuvent être résolus qu'à la table des négociations, et la question n'est pas seulement de résoudre le conflit, mais de le prévenir. La diplomatie doit être utilisée comme un outil pour prévenir les conflits. Parvenir à un accord entre les parties ne suffit pas en soi ; la mise en œuvre des accords doit être suivie et les racines des conflits doivent être traitées.

Ismail Ould Cheikh Ahmed, soulignant que la situation humanitaire à Gaza est très précaire, a évoqué la malnutrition, les problèmes d'accès à l'aide humanitaire et les problèmes financiers des institutions d'aide.