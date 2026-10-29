Un chercheur russe appelle au retour au Coran et à l’unité des musulmans face aux défis du monde contemporain

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors de cette rencontre organisée par l’Assemblée mondiale des études chiites dans la ville de Qom, au sud de Téhéran, Abdulkarim Taras Tchernienko a abordé les difficultés auxquelles sont confrontées les sociétés musulmanes et les enjeux des relations entre les civilisations.

Il a affirmé que certaines périodes de l’histoire islamique avaient été marquées par la présence de superstitions et de croyances héritées de l’époque préislamique. Selon lui, ces pratiques ne correspondaient pas à l’islam dans sa forme authentique, même si certains musulmans y adhéraient. Il a estimé que l’islam pur, dans son sens originel, n’avait été observé qu’après la victoire de la Révolution islamique iranienne.

Le Coran et le dialogue entre les civilisations

Évoquant la situation en Occident, le chercheur russe a rappelé que le Coran interdit de porter atteinte aux croyances d’autrui, afin que les convictions des musulmans ne soient pas elles-mêmes insultées.

Il a cependant critiqué certains responsables politiques occidentaux, estimant que cette exigence n’était pas suffisamment comprise. Il a notamment affirmé que, dans certains cas, les immigrés en France étaient acceptés à condition de renoncer à certaines de leurs convictions.

Abdulkarim Taras Tchernienko a également abordé la question des relations entre les civilisations. Il a souligné que le débat actuel oppose deux perspectives : le dialogue pacifique entre les cultures ou l’affrontement entre les civilisations.

Il a évoqué les réflexions du penseur et philosophe Francis Fukuyama sur les conflits entre les civilisations, avant de souligner que l’Iran avait, pour sa part, défendu le dialogue entre les civilisations. Selon lui, la civilisation occidentale ne suit toutefois pas une voie pacifique.

La marchandisation du corps féminin dénoncée comme un héritage de l’idolâtrie

Le chercheur a présenté la glorification de la beauté et du corps féminin comme l’un des problèmes majeurs des sociétés occidentales, estimant que les principes islamiques relatifs à cette question y étaient insuffisamment compris.

Il a soutenu que, dans l’Antiquité, la femme était considérée comme une manifestation terrestre des divinités païennes et que cette représentation se perpétuait aujourd’hui sous des formes différentes, au nom de la liberté et du libéralisme.

Selon lui, les cultures occidentale et française contribuent à promouvoir une valorisation excessive du corps féminin, qu’il a présentée comme une pratique dont les racines remontent au culte des idoles.

Le retour au Coran et la solidarité entre musulmans comme réponses aux crises

Abdulkarim Taras Tchernienko a également critiqué les effets du système capitaliste contemporain, affirmant que les sociétés qui en deviennent dépendantes s’exposent à subir la volonté des puissances qui le contrôlent.

Il a présenté le retour au Coran et l’unité des musulmans à l’échelle mondiale comme une réponse à cette situation. Selon lui, tout musulman, qu’il vive aux États-Unis, en Afghanistan ou dans une autre région du monde, doit être considéré comme un frère, au-delà des frontières géographiques.

À cet égard, il a rappelé l’appel coranique à se tenir fermement au lien de Dieu et a souligné que les musulmans d’Amérique, d’Europe et des pays musulmans étaient confrontés à de multiples difficultés. Il a également évoqué la situation des musulmans des pays du golfe Persique, affirmant que, malgré des revenus parfois élevés, ils ne bénéficiaient pas nécessairement de libertés individuelles et sociales suffisantes.

Le chercheur a enfin déploré que de nombreux musulmans vivent, selon ses termes, « comme des esclaves », estimant que leur mode de vie ne reflète pas suffisamment l’exemple du Prophète Muhammad.

Il a appelé à renforcer une culture de fraternité entre les musulmans et a présenté l’application de l’islam authentique comme l’une des principales réalisations de la Révolution islamique iranienne. Il a également attribué la présence et la mobilisation de la population aux acquis de cette révolution.

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