Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant le site d'information Al-Qastal, « Gadi Eisenkot », principal rival de Benjamin Netanyahou aux élections de la Knesset du régime sioniste, a déclaré : Netanyahou est une personne qui vit dans un monde d'illusions.

Eisenkot, qui était auparavant chef d'état-major de l'armée du régime sioniste, a ensuite ajouté : Netanyahou sait que l'Iran n'a jamais possédé d'armes nucléaires.

« Gadi Eisenkot », en tant que président du parti « Yashar », avait déjà souligné que Netanyahou n'était plus digne d'occuper le poste de Premier ministre d'Israël et que son plan économique visant à faire face à d'éventuelles sanctions internationales contre Tel-Aviv menaçait la sécurité de ce régime.

Il a ajouté : Les récentes déclarations de Netanyahou ont montré que son lien avec le monde réel était rompu et qu'il était entré dans le monde des illusions, puisqu'il a prétendu qu'Israël pouvait se séparer complètement du système financier mondial. C'est la folie d'un homme qui n'est plus digne d'être Premier ministre.

Ces déclarations d'Eisenkot interviennent alors que lui et sa coalition électorale devancent Netanyahou, en tant que chef du parti au pouvoir Likoud, dans les sondages.