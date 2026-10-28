Raid aérien saoudien sur al-Jawf ; des dizaines de personnes ont été martyrisées et blessées

Selon l'agence de presse Abna citant al-Masira, les chasseurs saoudiens ont commis un nouveau massacre sur le marché d'al-Hazm et une station-service à al-Jawf au Yémen.

Les chasseurs saoudiens ont bombardé à plusieurs reprises le marché d'al-Hazm dans cette province et ont également effectué un raid aérien sur une station-service.

Des sources yéménites ont annoncé qu'à la suite de ces attaques, un certain nombre de Yéménites, dont des femmes et des enfants, ont été martyrisés.

Lors de l'attaque contre la station-service al-Taysir à Hazm, quatre personnes ont été martyrisées.

Des sources yéménites ont annoncé dans les dernières statistiques que le nombre de martyrs de l'attaque contre un marché à al-Jawf a atteint 14 et celui des blessés 10 personnes.