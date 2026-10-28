Réaction de Cuba à la condamnation des sanctions contre ce pays à l'ONU

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, Miguel Díaz-Canel, président de Cuba, a déclaré aujourd'hui mercredi, en réaction à la condamnation des sanctions contre ce pays à l'ONU : le monde a de nouveau exprimé, à une majorité écrasante, son opposition au blocus [économique] ; et ce, malgré les pressions les plus intenses et les chantages des États-Unis.

Le président de Cuba a ensuite poursuivi : la victoire de La Havane à l'ONU est la victoire du peuple cubain ; un peuple qui, face à l'étouffement économique et aux menaces des États-Unis, ne se soumet pas. Cette victoire est la vérité face à ceux qui recourent au mensonge et au chantage pour imposer une punition collective à une nation.

D'autre part, Bruno Rodríguez, ministre des Affaires étrangères de Cuba, a également déclaré : la récente victoire à l'Assemblée générale de l'ONU a été obtenue contre le blocus [économique] des États-Unis, ce qui est une autre confirmation que Cuba ne constitue pas une menace ; c'est plutôt le blocus lui-même qui constitue une menace.