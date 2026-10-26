Avertissement d'un responsable militaire yéménite aux investisseurs dans la société saoudienne Aramco

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Masira, un responsable militaire yéménite dans une interview avec l'agence de presse Saba a déclaré : Nous recommandons à tous les investisseurs dans la société saoudienne Aramco de surveiller les indicateurs financiers et la valeur des actions de cette société avant de prendre toute décision d'investissement.

Cette source militaire yéménite, poursuivant son avertissement, a ajouté : La société Aramco et l'investissement dans celle-ci ne sont pas sûrs, et la valeur marchande de cette société a diminué de plus de 100 milliards de dollars, alors que l'Arabie saoudite censure les conséquences des ciblages répétés de cette société par les forces armées yéménites.

L'avertissement de ce responsable militaire yéménite intervient alors que les forces armées de ce pays ont également averti les actionnaires de la société saoudienne Aramco des pertes résultant de la poursuite de la détention d'actions de cette société.

Les forces armées yéménites ont à plusieurs reprises demandé aux passagers et aux compagnies aériennes d'éviter les aéroports d'Arabie saoudite, à l'exception des aéroports de La Mecque et de Médine. Ces forces ont également averti les employés, les travailleurs et les citoyens de ne pas s'approcher des installations pétrolières d'Arabie saoudite.