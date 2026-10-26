Cheikh Rached al-Rached : Sayyed Hassan Nasrallah a fait de la résistance un projet de civilisation

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à un journaliste d’ABNA, Cheikh Rached al-Rached a évoqué la place particulière de Sayyed Hassan Nasrallah, affirmant que celui-ci ne représentait pas seulement une école de pensée dans le domaine de la résistance. Parmi ses réalisations majeures, a-t-il expliqué, figure la transformation de la pensée de la résistance en un projet civilisationnel tangible, concrétisé sur le terrain.

Il a également estimé que Sayyed Hassan Nasrallah avait incarné et mis en pratique la véritable signification de la wilayat. Selon lui, le dirigeant martyr ne se contentait pas d’obéir au principe de la wilayat al-faqih : il affirmait ouvertement cette conviction avec fierté et assurance.

Cheikh Rached al-Rached a ajouté que Sayyed Hassan Nasrallah avait ainsi tracé les contours d’une nouvelle voie civilisationnelle, dans laquelle la wilayat al-faqih et l’obéissance à ce principe constituent, selon cette conception, le pilier central de la communauté musulmane.

Le membre du Conseil central du Parti de l’action islamique de Bahreïn a ensuite souligné que des religieux musulmans poursuivaient aujourd’hui cette voie. Il a notamment cité des oulémas bahreïnis détenus dans les prisons du régime de Bahreïn en raison, selon lui, de leur adhésion au principe de la wilayat al-faqih.

En conclusion, Cheikh Rached al-Rached a présenté ces réalisations comme des fruits de l’école de pensée de Sayyed Hassan Nasrallah. Il a affirmé que cette pensée s’était désormais enracinée dans les domaines de la réflexion humaine et du débat à l’échelle mondiale, témoignant, selon lui, de l’existence d’un vaste projet civilisationnel fondé sur la wilayat al-faqih.

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