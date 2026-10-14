Lucknow : l’effondrement d’un minaret d’un sanctuaire chiite ravive les inquiétudes sur la protection du patrimoine religieux

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des médias indiens, dont ETV Bharat, le minaret se trouvait dans le secteur relevant du commissariat de Saadatganj. Au moment de l’effondrement, personne ne se trouvait dans l’enceinte du complexe. Aucun décès ni aucune blessure n’ont donc été signalés. Les médias locaux Youth India News et Dainik Bhaskar ont également confirmé que les lieux étaient déserts au moment de l’incident.

Les habitants ont indiqué que le minaret était depuis longtemps dans un état dégradé et présentait des signes visibles d’inclinaison. Selon eux, la détérioration de la structure avait suscité, bien avant l’effondrement, des inquiétudes quant au risque qu’elle s’écroule. Après l’incident, plusieurs résidents ont soulevé des questions sur le retard pris dans les travaux de restauration et de sécurisation de ce monument historique.

Laïq Agha, membre du conseil local, s’est rendu sur place après l’effondrement. Après avoir examiné les débris et échangé avec les habitants, il a contacté de hauts responsables afin de demander une enquête sur les causes de l’incident. Il a également insisté sur la nécessité d’évacuer les décombres en toute sécurité et de procéder à une expertise technique des parties voisines du complexe. Il a averti que, si la sécurité publique était négligée, il participerait aux éventuelles manifestations des habitants.

Un lieu historique majeur pour la communauté chiite

Le complexe de Karbala-ye Dayanat al-Dawla, également connu sous le nom de Karbala-ye Zain al-Dawla, est un site historique et religieux chiite situé dans les quartiers de Kazmain et de Nurbari, dans la vieille ville de Lucknow. Il accueille des cérémonies de deuil, des prières et des rassemblements religieux, notamment pendant le mois de Muharram. Ce lieu est étroitement lié aux traditions religieuses et culturelles des chiites de la région d’Awadh.

Selon les informations historiques rapportées par le média indien ETV Bharat, la construction du complexe a été réalisée entre 1851 et 1852, correspondant à l’année 1268 de l’hégire lunaire, sur ordre de Mohammad Hussein Ali Khan, un dignitaire de la cour de Wajid Ali Shah, dernier nawab d’Awadh. L’édifice a été achevé environ cinq ans avant la révolte indienne de 1857 et constitue une partie du patrimoine architectural et religieux chiite de Lucknow.

Des demandes de restauration adressées aux autorités

Après l’effondrement du minaret, la question de la responsabilité de la protection de ce monument historique a été remise au premier plan. Seyyed Ali Zaidi, président du Conseil central des waqfs chiites, a déclaré que cet organisme avait demandé à plusieurs reprises à l’Archaeological Survey of India (ASI), l’organisme indien chargé de l’archéologie, de prendre des mesures pour protéger le minaret.

Selon lui, l’ASI n’a ni effectué les travaux de conservation nécessaires ni autorisé le Conseil des waqfs à entreprendre les interventions indispensables. Seyyed Ali Zaidi a également annoncé son intention d’écrire au gouvernement central indien afin de demander un suivi du dossier et d’engager des démarches en vue de la reconstruction du minaret.

Lucknow est depuis longtemps l’un des principaux centres de la culture et de la vie religieuse chiites dans le sous-continent indien. Des sites tels que le complexe de Karbala-ye Dayanat al-Dawla constituent une composante importante du patrimoine historique et de l’identité sociale de cette communauté. À la suite de l’incident, les habitants et les responsables locaux réclament une enquête approfondie sur les causes de l’effondrement, une évaluation de l’état des autres parties du complexe et l’adoption de mesures destinées à prévenir de nouvelles dégradations du monument.

Fin/229