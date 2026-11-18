Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Ces cérémonies ont été organisées sous la supervision du Centre d’études africaines, relevant du département, par l’intermédiaire de ses coordinateurs sur le continent. Elles ont notamment mis en lumière la vie de Fatima al-Zahra (que la paix soit sur elle) et ses positions dans la défense des fondements de l’islam.

Sayyed Muslim al-Jaberi, responsable de l’unité de prédication religieuse au sein du Centre, a indiqué que la première cérémonie s’était tenue dans l’État de Kaduna, au Nigeria, en coopération avec l’école Salman Mohammad.

À cette occasion, le cheikh Hachem Youssef Gharb a prononcé une allocution religieuse consacrée aux injustices subies par Fatima al-Zahra (que la paix soit sur elle) après le décès du Prophète Mohammad (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille). Il a notamment souligné ses prises de position en faveur de l’imamat et de la préservation des principes de l’islam.

La deuxième cérémonie a été organisée dans la ville de Bondoukou, en Côte d’Ivoire. Elle a comporté une conférence intitulée « Fatima al-Zahra et son rôle dans l’islam après le départ de son père vers le Compagnon suprême ». L’intervention a porté sur sa vie exemplaire, ses positions au service du message islamique et son rôle dans la défense des fondements de l’islam.

La troisième cérémonie s’est déroulée au sein du séminaire religieux féminin « Sayyida Fatima al-Zahra », au Niger, en coordination avec le cheikh Souleymane Ada. Des étudiantes du séminaire et des fidèles y ont participé. La rencontre a été consacrée à l’évocation de la vie de Fatima al-Zahra (que la paix soit sur elle) et aux sacrifices qu’elle a consentis pour préserver le message de l’islam. Son parcours a été présenté comme un modèle de foi et de conduite morale, illustrant l’attachement aux principes et aux valeurs fondamentales de l’islam.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des programmes de prédication du Centre d’études africaines dans plusieurs pays du continent. Elles visent à commémorer les événements religieux, à faire connaître la vie et les positions des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux) et à renforcer la connaissance de leurs principes et de leurs valeurs.

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