Selon l'agence de presse Abna, le sardar Hossein Mohebbi, adjoint aux relations publiques et porte-parole du Corps des gardiens de la révolution, a publié un post sur l'un des réseaux sociaux et déclaré : Dans la bataille de Carrhes, l'armée de Crassus a été anéantie par les hommes parthes. Dans la bataille d'Édesse, la légion de Valérien a été capturée par les guerriers sassanides.

Évoquant les guerres imposées récentes, il a ajouté : Dans la bataille du Ramadan, les armées d'Epstein dans le Golfe persique ont été mises en déroute par la puissance des combattants de l'Iran islamique, et dans la bataille finale, la civilisation occidentale retournera avec honte dans le Golfe des cochons.

Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution a souligné à la fin de son message : Nous attendons...