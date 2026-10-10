Ansarullah : Le Yémen est à un pas de la fin de la tutelle saoudienne

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masira, Ali al-Imad, membre du bureau politique d'Ansarullah du Yémen, a souligné que le Yémen a atteint un stade où il n'est qu'à un pas de mettre définitivement fin aux interventions et à la tutelle de l'Arabie saoudite et des forces étrangères

Il a déclaré que le Yémen est en train d'atteindre une position élevée et avant-gardiste aux niveaux international, régional et souverain qui est digne de son histoire ancienne et de sa profondeur islamique, arabe et centrale. Il a également souligné la nécessité de poursuivre une participation active et décisive pour obtenir la victoire complète et réaliser les objectifs de la nation yéménite sur la voie de la prospérité, de la liberté et de l'indépendance

Al-Imad a considéré le détroit de Bab-el-Mandeb comme le titre le plus important de cette bataille et a souligné que cette guerre se soldera par une défaite pour quiconque y entre. Car quiconque est entré dans la coalition contre le Yémen, soit a quitté le terrain, soit s'est effondré en raison de ses propres problèmes internes

Il a évoqué les pressions étendues des États-Unis pour pousser les parties régionales et internationales, notamment la Turquie, le Pakistan et le Qatar, dans cette bataille, et a rapporté les tentatives de reconstruire les groupes takfiris et Daech sous le couvert de nouveaux noms locaux tels que « Al-Amalika », « Tawari » et « Dir al-Watan », et a souligné que le Yémen, disposant des capacités, des potentialités et de la volonté de son armée, est capable de punir les agresseurs, de briser leurs objectifs et de protéger sa souveraineté

Al-Imad a qualifié le régime saoudien de bras exécutif des projets sionistes qui a montré sa nature criminelle par la répression des opposants et le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à la scie

Al-Imad, évoquant la série de crimes de ce régime au Yémen et dans le Najd, a déclaré que ce régime ne comprend que le langage de la force et que, dans l'ombre de la dépendance médiatique et du soutien financier pour inciter et faire couler le sang, on ne peut le convaincre par le langage de l'humanité ou de la fraternité

Il a affirmé dans une analyse précise de la scène politique et militaire que Mohammed ben Salmane, avec le feu vert et le soutien des États-Unis, s'est emparé du pouvoir aux dépens de la famille saoudienne pour attiser la guerre et protéger les intérêts sionistes. Ben Salmane est prêt à brûler l'Arabie saoudite, le pétrole, l'économie et même ses avions pour préserver sa position sur le trône du pouvoir