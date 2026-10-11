Azizi réagit aux déclarations de Rubio : le problème de l'Amérique est avec l'Iran et les Iraniens

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique, en réaction aux récentes déclarations de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, concernant les Achéménides, a écrit sur sa page dans l'un des réseaux sociaux : « Un pays dont l'histoire a commencé par le génocide des autochtones et qui n'a pas cessé un instant la colonisation et l'effusion de sang, accuse de crimes les Achéménides, qui ont rédigé la première déclaration des droits de l'homme au monde ! Leur nature maléfique — leur problème est avec l'Iran et les Iraniens. »