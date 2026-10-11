Avertissement concernant les manœuvres américaines contre le pétrole et l'énergie de l'Irak

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Maalomah, Mouin al-Kazimi, membre de la coalition du Cadre de coordination irakien, a souligné que le gouvernement américain continue de chercher à étendre son influence dans les secteurs vitaux de l'économie irakienne.

Il a ajouté : les États-Unis cherchent à imposer une tutelle économique sur l'Irak et à s'emparer des décisions stratégiques et sensibles, en particulier dans les secteurs du pétrole et de l'énergie.

Al-Kazimi a déclaré : au stade actuel, nous devons libérer le secteur du pétrole et de l'énergie de l'influence américaine et mettre fin au monopole des entreprises américaines dans les projets d'investissement. Sinon, la sécurité énergétique de l'Irak sera exposée au chantage étranger. Nous devons également coopérer avec d'autres grandes entreprises en Orient et en Occident.

Ces avertissements interviennent alors que des efforts sont en cours pour relier le pétrole irakien à la Méditerranée via de grandes entreprises américaines telles que « Chevron » ; les mêmes entreprises qui sont responsables de l'exploitation des champs gaziers en Palestine occupée, notamment « Tamar » et « Leviathan ». Cela indique une tentative de placer le secteur énergétique de la région sous un centre de contrôle unique supervisé par Washington ; une mesure dont l'objectif est de neutraliser le rôle du pétrole et de garantir qu'à l'avenir il ne soit pas utilisé comme levier de pression politique ou économique contre le régime sioniste.