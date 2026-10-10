Amine Pouya conteste le classement du représentant iranien au concours international de récitation du Coran en Malaisie

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé au journaliste d’ABNA, Amine Pouya a évalué positivement la prestation de Seyyed Sadegh Moslemi, soulignant sa qualité artistique, le respect des règles du concours et sa conformité au règlement de la compétition. Selon lui, la récitation du représentant iranien était d’un niveau élevé et aurait mérité la première place.

Évoquant les différences de niveau entre les participants, le récitant international a estimé que la performance de Moslemi se distinguait tant sur le plan technique qu’artistique. Il a indiqué qu’il s’attendait à ce que cette qualité se reflète dans le classement final.

Pouya a également critiqué le résultat attribué au représentant iranien et demandé des explications sur les critères d’évaluation. Selon lui, il reste difficile de comprendre sur quelles bases ce classement a été établi. Il a appelé les juges à expliquer les notes attribuées et à préciser les éventuelles insuffisances de la prestation qui auraient empêché Moslemi d’obtenir un meilleur classement.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d’évaluer équitablement l’ensemble des composantes de la récitation coranique, notamment la qualité vocale, la mélodie, les règles de tajwid et la diction. Une application rigoureuse et équilibrée des critères techniques et artistiques, a-t-il souligné, ainsi qu’une explication claire des résultats, contribueraient à renforcer la confiance de la communauté coranique dans les compétitions internationales.

Dans la suite de son intervention, le juge a abordé les modalités de sélection et d’envoi des représentants iraniens aux concours internationaux. Il a proposé la création d’un mécanisme clairement défini permettant d’attribuer le titre de récitant international aux lauréats des compétitions nationales.

Pouya a souligné le niveau technique élevé des concours coraniques organisés en Iran, notamment dans certaines provinces comme Téhéran, Mazandéran et le Khorassan-e Razavi. Selon lui, les récitants qui franchissent avec succès les différentes étapes provinciales et nationales démontrent déjà des compétences remarquables.

Il a ajouté que les candidats qui obtiennent les premières places au niveau national sont le fruit d’années d’efforts, d’entraînement et de participation à des épreuves exigeantes. Il serait donc justifié, selon lui, de mettre en place en Iran un système indépendant, fondé sur des critères transparents, afin de reconnaître et d’évaluer leur statut professionnel.

S’appuyant sur sa propre expérience des compétitions coraniques à l’étranger, Pouya a également rappelé que le niveau des participants et les méthodes de sélection des représentants varient d’un pays à l’autre. Le résultat d’un seul concours international ne saurait donc constituer, à lui seul, une mesure définitive des capacités d’un récitant.

En conclusion, il a souligné que la préservation de la crédibilité des concours internationaux du Coran exige davantage de transparence dans les procédures de jugement et de responsabilité dans l’explication des résultats. Il a enfin rappelé que les critiques portant sur un classement ne doivent pas remettre en cause les qualités techniques et artistiques des participants : les récitants qui atteignent les premières places dans les compétitions nationales après des années de travail doivent bénéficier d’un soutien et d’une reconnaissance à la hauteur de leurs compétences.

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