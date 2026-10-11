Pourquoi le Yémen a-t-il élargi sa banque d'objectifs en Arabie saoudite ?

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le site d'information Al-Masirah, en posant la question « pourquoi les forces armées du Yémen, dans les conditions actuelles, ont-elles élargi la portée de leur banque d'objectifs en Arabie saoudite », a écrit que les forces armées du Yémen, dans le cadre de l'équation « siège contre siège », développent leurs opérations qualitatives en élargissant l'interdiction aérienne contre l'ennemi saoudien.

Fermeture d'aéroports importants d'Arabie saoudite

Les données du site « FlightRadar » ont montré que depuis la nuit dernière, les vols à l'aéroport international du roi Fahd dans la ville de Dammam, dans l'est de l'Arabie saoudite, ont été interrompus. Ce site n'a pas mentionné les raisons de cette interruption, mais des activistes et des médias internationaux ont publié des rapports faisant état de menaces contre cet aéroport.

Selon les données actuelles, les développements indiquent une extension des opérations du Yémen en profondeur du territoire de l'ennemi saoudien ; une action dont l'objectif est d'élargir la portée des objectifs vers les aéroports et dans le sens de l'intensification de la pression aérienne en réponse au siège que l'Arabie saoudite a imposé au Yémen.

Cela se produit alors que les vols entrants et sortants de l'aéroport international de Riyad restent également interrompus à la suite des attaques répétées de missiles et de drones des forces armées du Yémen.