Le Guide de la Révolution : Les signes de l'influence marquée de Faradja dans les guerres récentes sont devenus plus évidents

Selon le rapport de l'agence de presse Mehr, le Guide suprême dans un message publié à l'occasion de la Semaine des forces de l'ordre a indiqué : le rôle marqué de Faradja à différents niveaux, des échelons de commandement et d'état-major aux commissariats et postes, pour assurer la sécurité ces dernières années est devenu plus saillant, et les signes de cette influence se sont manifestés plus clairement dans les deuxième et troisième guerres imposées

Cette sécurité fournit différentes dimensions sociales, morales et de tranquillité publique dans la société, et un tel service précieux, en plus du djihad sur le chemin de Dieu, bénéficie d'un fort soutien social. Le rôle marqué de Faradja à différents niveaux, des échelons de commandement et d'état-major aux commissariats et postes, pour assurer la sécurité ces dernières années est devenu plus saillant, et les signes de cette influence se sont manifestés plus clairement dans les deuxième et troisième guerres imposées. La concentration et l'insistance de l'ennemi criminel américano-sioniste à frapper les différents échelons de Faradja, des plus hauts niveaux à ses avant-gardes, ont également mis en évidence l'importance de cette institution plus que jamais. Mais ces efforts désespérés et ces coups malveillants contre les piliers de l'ordre et de la sécurité de la société, dont il n'existe pas d'équivalent dans l'histoire, n'ont pas empêché les courageuses forces de Faradja de reculer d'un iota de leur mission, et même dans les rues et les voitures, elles ont accompli le même rôle et les mêmes tâches qu'elles exerçaient dans leurs lieux et quartiers généraux