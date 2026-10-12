Avertissement de la Grande-Bretagne à ses citoyens : Restez à l'écart des aéroports d'Arabie saoudite

Selon l'agence de presse Abna citant RT, le ministère des Affaires étrangères britannique a annoncé dans un communiqué que les citoyens de ce pays doivent être vigilants concernant les voyages vers les villes de Djeddah et Dammam et tous les aéroports d'Arabie saoudite, sauf l'aéroport Mohammed bin Abdulaziz à Médine.

Ce ministère a souligné que les voyages vers les régions mentionnées ne sont effectués qu'en cas de besoin urgent et essentiel. Les citoyens britanniques doivent continuer à rester à l'écart de l'aéroport King Khalid à Riyad.

Auparavant, d'autres pays comme la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et le Canada avaient également émis des avertissements similaires.

Hier également, le Financial Times a rapporté que les hauts dirigeants des grandes compagnies pétrolières mondiales, notamment ExxonMobil, TotalEnergies, Shell et BP, en raison de préoccupations de sécurité et de perturbations des vols en Arabie saoudite, ont annulé leur participation à la conférence sur l'énergie à Riyad.

Il convient de noter qu'après l'attaque des forces armées yéménites contre l'aéroport de Riyad, les compagnies aériennes ont été contraintes de modifier les routes de dizaines d'avions et plus de mille vols ont été annulés.

Des rapports indiquent que les autorités saoudiennes, suite à l'augmentation des attaques, ont ordonné la fermeture de plusieurs aéroports de ce pays.