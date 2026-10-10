Trump rejette tous les candidats actuels au poste de secrétaire général de l’ONU et réclame de nouveaux noms

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Citant deux personnes informées des discussions internes, Politico rapporte que l’administration américaine souhaite voir de nouveaux candidats proposés pour succéder à l’actuel secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Un responsable américain a déclaré au média qu’aucun candidat de la liste actuelle ne correspondait au profil réformateur recherché par Washington et que certains semblaient même incarner les approches habituelles.

L’ONU a engagé le processus de sélection du successeur d’António Guterres, dont le second et dernier mandat de cinq ans prendra fin le 31 décembre 2026. Après le retrait de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et première femme à avoir occupé cette fonction, le 20 septembre, sept candidats restent en lice, dont Rafael Grossi.

Cette opposition intervient alors que les tensions entre l’administration Trump et l’ONU se poursuivent, notamment à travers la réduction de la contribution financière américaine et le retrait des États-Unis de plusieurs organismes liés à l’organisation, dont l’Organisation mondiale de la santé. Selon Politico, Washington a également créé une structure indépendante baptisée « Conseil de la paix », chargée de planifier l’avenir de la bande de Gaza.

Les États-Unis, à l’instar des autres membres permanents du Conseil de sécurité, disposent d’un droit de veto dans le processus de nomination du secrétaire général.

La liste actuelle des sept candidats est principalement composée de diplomates. Parmi eux figure la Costaricienne Rebeca Grynspan, ancienne vice-présidente du Costa Rica, qui arrive en tête des sondages mentionnés dans le rapport. Un collaborateur du Congrès américain a toutefois estimé auprès de Politico que son éventuelle nomination rendrait difficile l’obtention du soutien des républicains au financement ordinaire de l’ONU.

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