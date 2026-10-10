Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, le site sioniste Tilm, en publiant un article de Yosef Zaira, a souligné que les récits médiatiques diffusés dans le régime sioniste concernant la résistance économique et les indicateurs positifs de la bourse ne sont pas véridiques et sont trompeurs

Selon ce rapport, la propagande médiatique du régime sioniste concernant l'amélioration des conditions économiques, et cela à l'ombre des guerres continues depuis 2023, est utilisée comme couverture pour justifier ces guerres. Alors que l'économie du régime a subi des coups et des pertes lourdes

Augmentation des coûts et bond sans précédent du déficit budgétaire

Les coûts directs de la guerre ont entraîné une augmentation multiple des dépenses militaires dans le régime sioniste. Cette augmentation signifie une hausse annuelle des dépenses de 55 milliards de shekels ; c'est-à-dire un fardeau financier supplémentaire de 5 mille shekels pour chaque sioniste et de 15 mille shekels pour chaque famille israélienne par an

En outre, le déficit budgétaire général a augmenté de manière sans précédent. Ce chiffre, qui n'était que de 1,8 pour cent en 2022, a atteint 7,1 pour cent en 2023 et a augmenté à 9 pour cent en 2024

La dette publique est également passée de 60,5 pour cent à 68,5 pour cent du PIB

Le cabinet du régime sioniste, pour compenser ces conditions, a procédé à l'augmentation des impôts indirects et à la réduction du budget des services publics urbains tels que la santé et l'éducation

La crise économique dans le régime ne se limite pas au budget direct, mais englobe également les coûts indirects résultant de la baisse de la demande et de l'approfondissement de la récession économique. Dans cet article, il est fait mention d'une troisième dimension qui était cachée et invisible dans les graphiques du marché boursier. Ces coûts comprennent la perte de capital humain et l'augmentation des risques qui entravent les investissements