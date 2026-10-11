Selon le rapport de l'agence de presse Abna, un responsable yéménite a déclaré à la chaîne Al-Mayadeen que l'Arabie saoudite fait pression sur les forces qu'elle soutient, sans regarder au coût ni aux pertes, pour obtenir des avancées sur le terrain.

Cette source a déclaré : en raison du grand nombre de morts et de blessés, le mécontentement s'accroît parmi les forces liées à l'Arabie saoudite.

Il a ajouté que jusqu'à présent, plus de 400 mercenaires saoudiens ont été tués ou blessés dans la région de Ras al-Ara dans la province de Lahj dans le sud du Yémen, parmi lesquels figurent également certains commandants liés au gouvernement de Riyad.

Cette source responsable yéménite a également déclaré que l'échec des systèmes de défense aérienne de l'Arabie saoudite a poussé Riyad à faire pression sur ses forces pour obtenir des avancées même au prix de subir des pertes.

Selon cette source, l'Arabie saoudite a été surprise par le volume et la précision des missiles yéménites.

En conclusion, évoquant les inquiétudes concernant la prolongation de la guerre, il a déclaré que certaines entreprises et investisseurs pensent déjà à quitter l'Arabie saoudite.