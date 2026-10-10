Avis de l'organisme des voies navigables du golfe Persique concernant l'existence de domaines falsifiés

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, dans le texte de l'avis de l'organisme des voies navigables du golfe Persique, il est indiqué : « Compte tenu de certains rapports faisant état d'abus avec des domaines falsifiés, il est souligné que toute la correspondance du PGSA se fait par courrier électronique et avec le domaine PGSA.ir et que les autres domaines sont dépourvus de validité »