Selon l'agence de presse Abna citant le Daily Star, l'Arabie saoudite a dépensé des sommes colossales pour acheter des armes avancées, mais les opérations réussies des forces armées yéménites, notamment l'attaque contre l'aéroport de Riyad, ont révélé la faiblesse de ce pays.

Lors de l'attaque la plus violente contre l'Arabie saoudite depuis plus d'une décennie, l'aéroport de Riyad a été visé samedi, faisant 13 morts et plus de 300 blessés. Cette attaque a conduit divers pays à avertir leurs citoyens de rester à l'écart de cet aéroport.

L'incapacité de l'Arabie saoudite en tant qu'importateur d'équipements militaires

Les attaques répétées de missiles et de drones du Yémen ont nui à la crédibilité de l'Arabie saoudite en tant que pays stable malgré ses énormes ressources pétrolières. Ces attaques des forces armées yéménites ont mis sous pression les systèmes de défense aérienne de l'Arabie saoudite et réduisent probablement les réserves de missiles intercepteurs de ce pays ; des missiles dont les rapports font état d'une pénurie dans le monde entier.

Les missiles yéménites ont, à plusieurs reprises, franchi les systèmes de défense de l'Arabie saoudite lors d'attaques contre des installations pétrolières et des aéroports, y compris l'aéroport de Riyad.

Andreas Krieg, de la société de conseil en risques MENA Analytica basée à Londres, a déclaré : Même un système multicouche composé de Patriot, THAAD, chasseurs et autres capteurs ne peut pas créer un dôme impénétrable au-dessus d'un pays de la taille de l'Arabie saoudite, d'une superficie d'environ 2,2 millions de kilomètres carrés. L'Arabie saoudite doit protéger en permanence Riyad, les aéroports, les installations pétrolières, les bases militaires et un vaste volume d'infrastructures critiques.