Membre du Hamas : La menace d'assassinat de « Khalil al-Hayya » ne nous fera pas reculer du chemin de la résistance

Selon l'agence de presse Abna, Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, en réaction aux menaces d'Israël Katz, ministre de la Guerre du régime sioniste, contre Khalil al-Hayya, chef du bureau politique de ce mouvement, a déclaré : Le Hamas prend ces menaces au sérieux, mais les considère comme faisant partie de la propagande électorale du courant d'extrême droite dans les territoires occupés.

Déclarant que la menace de martyre n'affaiblit pas la volonté des forces de résistance, il a ajouté : « Vous nous menacez avec ce pour quoi nous prions jour et nuit ? Le martyre ? Vos efforts échoueront ; nous poursuivons notre chemin jusqu'à la victoire et la libération. »

Il convient de noter que le ministre de la Guerre du régime sioniste a menacé publiquement d'assassiner le chef du mouvement Hamas. « Israël Katz », tout en menaçant ouvertement « Khalil al-Hayya », a affirmé : Nous avons assassiné des membres de haut rang du Hamas à Gaza, et cette fois, c'est inévitablement au tour de Khalil al-Hayya de rejoindre Haniyeh et ses amis.