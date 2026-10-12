Affirmation de Bessent : Washington poursuit l'isolement complet de l'Iran

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, alors que son pays, à la veille des élections de mi-mandat, fait face à de vastes défis après la guerre contre l'Iran, a affirmé dans une interview avec Fox News que Washington, après la campagne de pression maximale contre l'Iran, poursuit désormais la stratégie de l'« isolement complet » visant à couper les liens économiques de Téhéran avec le monde extérieur.

Bessent a affirmé que l'Amérique poursuivrait la pression sur Téhéran en confisquant des actifs de cryptomonnaie liés à l'Iran et en intensifiant le blocus maritime. Il a également affirmé, sans mentionner la fermeture du détroit d'Ormuz et le prix élevé du carburant suite à la crise dans ce détroit stratégique, que l'Iran n'a plus de pétrole sur ses navires et que le flux de trésorerie de ce pays est devenu négatif.

Le secrétaire au Trésor américain a en outre affirmé que l'Iran fait voler des drones chaque nuit, mais a perdu ses capacités de surveillance, et les drones de ce pays ciblent certains navires.

Bessent avait également déclaré auparavant que Washington avait l'intention de confisquer environ un milliard de dollars d'actifs de cryptomonnaie liés à l'Iran et d'isoler davantage Téhéran en limitant les routes commerciales terrestres et maritimes.