Bagdad : La fin de la mission de la coalition ne signifie pas la fin de la coopération avec les pays amis

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères irakien a annoncé dans un communiqué : La fin officielle de la mission de la coalition internationale dans ce pays ne signifie pas la fin de la coopération de Bagdad avec les pays amis, et la coopération sécuritaire se poursuivra sur la base des intérêts communs et du respect mutuel de la souveraineté nationale.

Le ministère des Affaires étrangères irakien a ajouté : La fin de la mission de la coalition internationale est le début d'une nouvelle phase pour l'Irak, dans laquelle Bagdad assume la responsabilité d'assurer sa propre sécurité et sa stabilité.

Selon ce communiqué, la coopération sécuritaire avec les pays amis se poursuivra dans des domaines tels que la formation et le renforcement des capacités, et cette coopération contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité et à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme.

Insistance d'« al-Zaidi » sur la nécessité de commencer une nouvelle phase en Irak

« Ali al-Zaidi », Premier ministre irakien, a insisté sur la nécessité de commencer une nouvelle phase dans ce pays et de mettre fin à la transformation de l'Irak en arène pour les conflits des autres.

Al-Zaidi a déclaré : « Déclarons une nouvelle alliance dans laquelle l'Irak, d'un champ de conflits, devienne une patrie qui prend sa propre décision et défend sa terre et sa souveraineté. »

Le Premier ministre irakien a ajouté : « Les Irakiens ont payé un lourd tribut de leurs années de patience, et le nombre d'armes dans notre pays a augmenté au point que l'Irak est devenu une arène pour les autres. »

Il a également exprimé sa gratitude à la haute autorité religieuse de Najaf pour sa position ferme dans la défense de l'Irak et du peuple de ce pays.