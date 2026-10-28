Gargash : la diplomatie est la voie la plus efficace pour préserver la sécurité et réaliser la paix

Selon l'agence de presse Abna citant CNN, Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a souligné que l'approche de son pays reste fondée sur la priorité aux solutions politiques et que les guerres ne mènent qu'à davantage de crises.

Gargash a déclaré : dans une situation où l'atmosphère régionale est marquée par l'incertitude et où les rumeurs et spéculations sur les voies d'escalade et de confrontation se sont multipliées, l'approche des Émirats arabes unis fondée sur la sagesse, la modération et la préférence pour le dialogue et les solutions politiques reste constante et claire.

Il a ajouté : les conditions actuelles exigent le plus haut niveau de retenue, de flexibilité et de rationalité, loin de la logique de l'escalade.

Le conseiller du président des Émirats arabes unis a ensuite déclaré : les expériences régionales ont montré que les guerres ne mènent qu'à davantage de crises et que la diplomatie est la voie la plus efficace pour préserver la sécurité et réaliser la paix et la stabilité.