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Le chancelier allemand : La guerre contre l'Iran a eu un grand impact sur l'Europe

30 octobre 2026 - 21:28
Code d'info: 1884457
Source: ABNA
Le chancelier allemand : La guerre contre l'Iran a eu un grand impact sur l'Europe

Le chancelier allemand a annoncé dans son discours : Nous nous efforçons de mettre fin le plus rapidement possible à la guerre contre l'Iran ; cette guerre a eu un grand impact sur l'Europe.

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, « Friedrich Merz », chancelier allemand, aujourd'hui vendredi dans son discours, sans condamner les agresseurs américains et sionistes, a affirmé : Nous nous efforçons de mettre fin le plus rapidement possible à la guerre dans laquelle l'Iran est impliqué.

Le chancelier allemand, dont le pays, comme les autres pays occidentaux, a subi de grands dommages en raison de l'insécurité du détroit stratégique d'Ormuz après l'agression illégale de l'Amérique et du régime sioniste contre le territoire de l'Iran, a reconnu : La guerre dans laquelle l'Iran est impliqué a eu un impact étendu sur l'Europe.

« Friedrich Merz » a ensuite ajouté : La vérité incontestable est que les États-Unis sont en train de changer leur politique étrangère et nous devons faire de même.

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