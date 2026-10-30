Le chancelier allemand : La guerre contre l'Iran a eu un grand impact sur l'Europe

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, « Friedrich Merz », chancelier allemand, aujourd'hui vendredi dans son discours, sans condamner les agresseurs américains et sionistes, a affirmé : Nous nous efforçons de mettre fin le plus rapidement possible à la guerre dans laquelle l'Iran est impliqué.

Le chancelier allemand, dont le pays, comme les autres pays occidentaux, a subi de grands dommages en raison de l'insécurité du détroit stratégique d'Ormuz après l'agression illégale de l'Amérique et du régime sioniste contre le territoire de l'Iran, a reconnu : La guerre dans laquelle l'Iran est impliqué a eu un impact étendu sur l'Europe.

« Friedrich Merz » a ensuite ajouté : La vérité incontestable est que les États-Unis sont en train de changer leur politique étrangère et nous devons faire de même.