Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, Donald Trump, président de l'Amérique, à la veille des élections de mi-mandat du Congrès de ce pays, a une nouvelle fois dans un discours de propagande promis : La guerre en Iran prendra bientôt fin et, par conséquent, le prix de l'essence baissera !

Le président de l'Amérique, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a affirmé : On ne doit pas permettre à l'Iran d'obtenir d'arme nucléaire ; et cette guerre prendra fin de toute manière possible.

Donald Trump, qui s'efforce de se disculper de la liste des crimes qu'il a commis, avec une affirmation ridicule a prétendu : Je n'ai pas commencé de guerre avec l'Iran ; l'Iran a depuis des années un comportement agressif et a causé la mort de nombreux Américains.

Trump a affirmé : Nous voulons obtenir des garanties que l'Iran jamais et en aucune circonstance n'obtiendra d'arme nucléaire !

L'Amérique et le régime sioniste ont commencé l'agression contre l'Iran le 9 Esfand 1404. Téhéran, en réponse, a effectué des attaques. Les deux parties ont atteint au milieu de Khordad un accord pour l'arrêt des affrontements, mais après un certain temps, avec la violation des engagements de la part de l'Amérique, les attaques mutuelles ont repris. Malgré l'arrêt des affrontements directs, le conflit se poursuit sans accord final et Washington, selon sa propre conception, poursuit les pressions économiques contre Téhéran.