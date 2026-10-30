La victoire de l'Iran est le prélude au déclin du sionisme et à la destruction de l'empire américain

Agence de presse ABNA : Mohammad Al-Hindi, secrétaire général adjoint du mouvement Jihad islamique palestinien, dans une note exclusive pour « Al-Mayadeen », déclarant que « l'idéologie sioniste domine la Maison-Blanche et est devenue le plus grand danger pour l'humanité », a souligné que l'Amérique et Israël ont attaqué l'Iran pour remettre au pouvoir en Iran un régime fantoche comme celui du chah déchu afin qu'il serve les intérêts d'Israël et de l'Occident, mais ont jusqu'à présent échoué.

Al-Hindi a considéré la défaite des deux guerres précédentes contre l'Iran comme une preuve de la cohésion des responsables et du système iraniens, et la politique d'étouffement économique de l'Amérique après l'échec de la guerre militaire comme une preuve de la conscience, de l'unité et de l'engagement du peuple iranien envers sa révolution, et a souligné que les ambitions déclarées de Trump ne se limitent pas à l'Iran et au golfe Persique. Il a considéré l'attaque de l'Amérique et d'Israël contre l'Iran comme équivalant à une invitation de l'Iran à posséder des armes atomiques et a souligné que le modèle actuel de Trump et Netanyahou dans le monde doit échouer.

Ce responsable du Jihad islamique palestinien, déclarant que la politique barbare du capitalisme à l'égard de l'Iran a été ébranlée, a souligné que la défaite de la guerre de l'Amérique et du régime sioniste contre l'Iran sera le début de la libération de l'Occident du lobby sioniste, la mort du sionisme [Israël] et (le début) du déclin de l'empire américain.