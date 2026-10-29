Les illusions répétées de Trump sur la guerre contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé : l'Iran a subi une défaite très lourde et l'Amérique mettra bientôt fin à la guerre avec ce pays

Il a également affirmé que l'Iran, en raison de la coupure d'électricité, rencontre des problèmes dans la production de drones

Trump, poursuivant ses affirmations, a ajouté : l'Iran a encore des missiles, mais leur nombre est bien inférieur à avant

Le président des États-Unis a également affirmé, au sujet de l'opération de l'armée de son pays au Venezuela : ils n'aiment pas parler du Venezuela. Nous avons récemment reçu un million de barils de pétrole sans aucun coût. Un petit conflit avec le Venezuela s'est produit et nous l'avons terminé en un jour et sans aucune perte. Personne n'a été tué, personne. Nous avons clos le dossier du Venezuela et on n'en parle pas

Il a poursuivi ses affirmations et ajouté : maintenant nous avons affaire à un pays plus grand (l'Iran) et les choses se déroulent aussi bien. Les Iraniens n'ont ni marine ni force aérienne